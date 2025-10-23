Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Spionageverdacht gegen AfD

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Spionageverdacht gegen AfD:

"Besonders interessiert hat sich die von Björn Höcke geführte Oppositionspartei laut Maier für Drohnenabwehr, Polizeiinformationstechnik und Ausrüstung. Auffällig brennendes Interesse zeigte danach auch die AfD-Bundestagsfraktion in ihren Anfragen an die Bundesregierung an vielen Details zur deutschen Abwehrausstattung bei Polizei und Bundeswehr . (.) Es ist kein Geheimnis, dass bedeutende Teile der AfD, (.) Sympathien für Putins Regime zeigen. (.) Dennoch wäre es falsch, die Nutzung eines der schärfsten parlamentarischen Schwerter durch die größte Oppositionsfraktion infrage zu stellen - trotz solcher durchaus gravierender Verdachtsmomente, aber eben ohne Beweise. In den Antworten auf die AfD-Anfragen lässt sich vieles verbergen, was Russland interessiert."/yyzz/DP/nas