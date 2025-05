Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Rohstoffabkommen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Rohstoffabkommen:

"Das Abkommen ist ein Erfolg für die Ukraine, mit dem Schönheitsfehler, dass es keine Sicherheitsgarantien für Kiew vorsieht. Den Krieg wird es nicht beenden, es ist aber ein wichtiges Zeichen, dass beide Länder wieder enger zusammenrücken. Und es sendet ein Signal an Russland, das seinen erbitterten Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter führt und bisher jede Friedensvereinbarung ablehnt. (.) Die Amerikaner sind der Ukraine dabei weit entgegengekommen. Kiew konnte abwenden, dass die bisher geleistete Unterstützung in Milliardenhöhe als Schulden angesehen werden, welche die Ukraine mit ihren Bodenschätzen zurückzahlen sollte. (.) Dafür gibt es amerikanische Investitionen. Die, so meint Trump, bedeuteten schon einen gewissen Schutz für die Ukraine - auch ohne Sicherheitsgarantien."/yyzz/DP/men