Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Debatte über Rentenpaket

18.11.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Debatte über Rentenpaket:

"Wenn Deutschland eines aktuell wirklich nicht braucht, dann ist das die nächste Regierungskrise. Die Lage ist verfahren. Das Rentenpaket ist aus der Zeit gefallen. Als gebe es keine Wirtschaftskrise, als seien die Staats- und Sozialkassen prall gefüllt, als gebe es keinen demografischen Wandel haben CDU, CSU und SPD alle ihre teuren Wahlversprechen durchgedrückt. Das ist zukunftsvergessen. Union und SPD sind in ihrer Rentenpolitik seit Jahren kurzsichtig. Sie schielen immer nur auf den wachsenden Einfluss der Wählerschaft, die bereits in Rente ist oder in den nächsten Jahren in den Ruhestand geht. Dabei haben die meisten dieser Menschen Kinder und Enkel und wünschen sich, dass diese auch gut leben können und sie nicht von Steuern und Sozialabgaben überfordert werden. Union und SPD sollten ihre Rentenpläne mit dem Anspruch Generationengerechtigkeit überdenken. Dann ließe sich auch die drohende Regierungskrise abwenden."/yyzz/DP/men