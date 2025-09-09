Pressestimme: 'Freie Presse' zu Trumps Reaktion auf EU-Strafe für Google

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Trumps Reaktion auf EU-Strafe für Google:

Die EU-Kommission kann es sich eigentlich nicht leisten, noch einmal vor dem US-Präsidenten einzuknicken. Würde Europa darauf verzichten, die Digitalunternehmen zu regulieren, könnte von europäischer Souveränität und Unabhängigkeit keine Rede mehr sein. Auch die großen US-Technologieunternehmen müssen sich an die in Europa gültigen Regeln halten. Bisher wurde diese Forderung von den US-Unternehmen nur ansatzweise umgesetzt. Die Kommission muss deshalb im Fall von Google hart bleiben./yyzz/DP/mis