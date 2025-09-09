DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +3,3%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.714 -0,2%Euro1,1717 ±-0,0%Öl66,27 +0,9%Gold3.582 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börsen in Fernost freundlich -- Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen -- Porsche will nicht in den USA produzieren -- HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie leichter: Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen HelloFresh-Aktie leichter: Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen
E.ON-Aktie: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial E.ON-Aktie: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Pressestimme: 'Freie Presse' zu Trumps Reaktion auf EU-Strafe für Google

08.09.25 05:34 Uhr

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Trumps Reaktion auf EU-Strafe für Google:

Die EU-Kommission kann es sich eigentlich nicht leisten, noch einmal vor dem US-Präsidenten einzuknicken. Würde Europa darauf verzichten, die Digitalunternehmen zu regulieren, könnte von europäischer Souveränität und Unabhängigkeit keine Rede mehr sein. Auch die großen US-Technologieunternehmen müssen sich an die in Europa gültigen Regeln halten. Bisher wurde diese Forderung von den US-Unternehmen nur ansatzweise umgesetzt. Die Kommission muss deshalb im Fall von Google hart bleiben./yyzz/DP/mis