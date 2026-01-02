Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Venezuela

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Venezuela:

"Wer unmittelbar nach der spektakulären US-Attacke auf Venezuela noch glaubte, US-Präsident Donald Trump wolle in dem Karibikstaat einen demokratischen Regimewechsel erzwingen, weiß nun: Diese Hoffnung war unbegründet. Stattdessen geht es ihm vor allem um den Zugriff auf die Ölvorräte des Landes. Das Öl soll wieder zum Fließen gebracht werden - und zwar in Richtung USA. (.) Helfen sollen ihm dabei die bisherigen Machthaber. Man habe bereits mit Delcy Rodríguez gesprochen, der Vizepräsidentin, die inzwischen die Nachfolge des nach New York verschleppten Nicolás Maduros angetreten hat. (.) Es scheint, dass Trump mit den nun gefügig gemachten Überlebenden des Regimes einen Deal abschließen will. Dabei bietet er den willigen Kollaborateuren Straffreiheit oder sogar Gewinnbeteiligung an gegen unbeschränkten Zugang zu Venezuelas Ölvorräten und Rohstoffen. Für die Opposition in Venezuela ist bei dieser Abmachung erst einmal keine Rolle vorgesehen."