DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.994 +0,5%Euro1,1589 ±-0,0%Öl62,67 ±-0,0%Gold4.213 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Grundlagen der Finanzplanung: Warum Budgets gut durchdacht und langfristig ausgelegt sein sollten Grundlagen der Finanzplanung: Warum Budgets gut durchdacht und langfristig ausgelegt sein sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen

13.11.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen:

"Die Wirtschaftsweisen haben in ihrem neuen Jahresgutachten einen weitreichenden Vorschlag gemacht, und das auch noch alle gemeinsam: Sie wollen die Logik von Unternehmensteuern auf eine komplett neue Basis stellen. Anstatt den Gewinn zu besteuern, sollen Kapitalgesellschaften in Zukunft so besteuert werden, dass zusätzliche Investitionen davon quasi ausgenommen sind. Eine solche Steuerrevolution könnte ein entscheidendes Mittel gegen die Strukturkrise des Standorts sein, hat das Ifo gleich mit errechnet. Natürlich ließe sich eine solche Steuerrevolution nicht von heute auf morgen umsetzen. Grundsätzlich sind es aber genau solche Vorschläge, die Deutschland jetzt braucht."/DP/jha