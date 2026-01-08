Pressestimme: 'Stern' zu Kai Wegner

HAMBURG (dpa-AFX) - Der "Stern" zu Kai Wegner:

"Die Aufregung über das Tennismatch ist eine Art politische Ersatzhandlung. Denn das eigentliche Thema ist viel zu kompliziert: Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung, Transformatoren und N-minus-1-Redundanz. Wer kennt sich da schon aus? Warum sich mit den Details des Stromausfalls beschäftigen, wenn man den Bürgermeister auch persönlich angreifen kann? Dabei sieht dessen Bilanz nach dem bisherigen Wissensstand nicht schlecht aus. Die Stadtteile sind einen Tag früher als erwartet wieder am Netz. Das Anschalten der Notversorgung lief glatt. Offenbar ist auch durch den Stromausfall selbst niemand schwer verletzt worden. Auch um Kranke und Pflegebedürftige wurde sich am Wochenende schnell gekümmert."/yyzz/DP/men