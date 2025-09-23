DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.697 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei 225 steigt deutlich -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
Top News
Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas
Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn

22.09.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn:

"Die Berufung Pallas kann nur der erste Schritt beim Neustart sein. Die Südtirolerin wird im besten Fall dafür sorgen, dass Sanierung und Umbau des Bahnriesen gelingen, damit der Zugverkehr wieder verlässlicher wird und schwarze Zahlen schreibt. Wie das geht, machen ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Österreichischen Bundesbahnen, ebenso vor wie die SBB in der Schweiz. Unsere Nachbarländer investieren seit vielen Jahren pro Kopf viel mehr Geld in ihren Schienenverkehr als Deutschland. Mit Erfolg: Die Infrastruktur ist weitgehend intakt, die Angebote auch in der Fläche sind attraktiv, Züge fahren viel pünktlicher. In den Alpenländern wurde die Bahn nie so sträflich vernachlässigt wie es wechselnde deutsche Regierungen unter CDU- und SPD-Führung lange taten."/yyzz/DP/stw