Pressestimme: 'Südkurier' zu Goldpreis

10.09.25 05:34 Uhr

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Goldpreis:

"Seit Beginn des Ukraine-Kriegs kennt der Goldpreis kein Halten mehr. Bei mehr als 3660 US-Dollar je Unze notierte das Edelmetall zuletzt. Während sich die Aktienmärkte zuletzt fast unabhängig von globalen Krisen entwickelt haben, hat das Gold seine Funktion als Krisenbarometer beibehalten. Flankiert wird die Kurs-Rallye von US-Präsident Trump, der im Moment alles daran setzt, die Leitzinsen in den USA zu drücken und den Kurs des Dollars zu schwächen. Gold als "Alternativ-Währung" wird so immer attraktiver. Sparer sollten jetzt nichts überstürzen. An der alten Regel, dass Gold als Beimischung des Anlage-Portfolios zehn Prozent nicht überschreiten sollte, ändert auch die aktuelle Lage nichts. Für Kleinanleger ist Gold nämlich ein komplexes Produkt. Sein Kurs wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, von Inflation und Zinsen über Wechselkurse, den Zentralbanken bis hin zu Spekulation und politischen Verschiebungen. Wer zu viel auf die Gold-Karte setzt, geht ein hohes Risiko ein."/yyzz/DP/nas