Toyota-Aktie schließt etwas leichter: Produktion in Japan durch technisches Problem lahmgelegt

Produktionsausfall

Beim japanischen Autoriesen Toyota hat ein technisches Problem zu einem erheblichen Produktionsausfall im Heimatland geführt.

Wie der Konzern am Dienstag bekanntgab, wurde der Betrieb von 25 Produktionslinien in 12 der 14 Montagewerke in Japan unterbrochen. Schuld sei ein Problem im System zur Verwaltung der Teilebestellung, weshalb seit dem Morgen (Ortszeit) die für die Produktion erforderlichen Teile nicht mehr beschafft werden könnten. Wann die Störung behoben sein wird, konnte Toyota zunächst nicht absehen. Ab dem Abend (Ortszeit) sollte der Betrieb in allen Werken eingestellt werden. Damit wären alle 28 Fahrzeugmontagelinien in den 14 Werken betroffen. Man glaube nicht, dass es sich um einen Cyberangriff handele.

Die Aktie von Toyota ging am Dienstag in Japan bei 2.432 Yen um 0,21 Prozent schwächer aus dem Handel.

TOKIO (dpa-AFX)