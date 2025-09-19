Promino Nutritional Sciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Promino Nutritional Sciences lud am 19.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5100 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
