ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE höher

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,64 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 11,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.667 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 02.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,00 EUR an. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,47 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,71 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunter ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.

