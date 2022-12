ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 8,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,86 EUR. Zuletzt wechselten 103.067 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 14,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,04 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 36,54 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,96 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

So stuften die Analysten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im vergangenen Monat ein

ProSiebenSat.1-Aktie springt an: Debatte über Strategie von ProSiebenSat.1-Chef Habets

ProSiebenSat.1 Media-Aktie gibt nach: Medienaufsicht sieht Meinungsvielfalt durch MFE nicht bedroht

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images