ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 7,61 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 7,61 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,55 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,72 EUR. Bisher wurden heute 175.652 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,82 Prozent.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,252 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,63 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,12 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

