ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag im Plus

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,29 EUR nach oben. Bei 11,32 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 11,32 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.725 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2021 auf bis zu 19,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 40,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 9,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit Abgaben von 16,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,90 EUR aus.

Am 03.03.2022 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,78 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.453,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.492,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je Aktie aus.

