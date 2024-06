ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 7,36 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 1,6 Prozent auf 7,36 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,36 EUR ab. Bei 7,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei einem Wert von 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 33,64 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,252 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,63 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 867,00 Mio. EUR – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende

Börse Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start schwächer