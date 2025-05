ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,13 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,13 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.721 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,84 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 27,81 Prozent zulegen. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,074 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,45 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,892 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

