ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteuert sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 6,20 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 6,20 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,22 EUR zu. Bei 6,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.364 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 40,60 Prozent Luft nach oben. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 26,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,264 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 867,00 Mio. EUR im Vergleich zu 868,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagmittag