ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag kaum bewegt

Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 7,51 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,44 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 189.467 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 55,88 Prozent Luft nach oben. Bei 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,08 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.055,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 15.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

