ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag leichter

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 6,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 1.087.098 Stück.

Am 07.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,17 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 57,03 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,82 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,09 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.055,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im September 2022

ProSiebenSat1-Aktie tiefer: Tagesschau-Sprecherin Karolin Kandler wechselt zu ProSieben

ProSiebenSat.1-Aktie etwas tiefer: ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean kündigt Rücktritt an

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG