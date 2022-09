ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 7,45 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,37 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177.111 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 56,26 Prozent niedriger. Am 29.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,08 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 14.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

RTL-Aktie steigt: RTL ergattert TV-Rechte für NFL und löst ProSiebenSat.1 ab

ENCAVIS-Aktie und NEL ASA-Aktie laut Experten bald im Stoxx 600 - Wohl zwei Wechsel im EURO STOXX 50

August 2022: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG