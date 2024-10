ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,07 EUR nach.

Um 09:01 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,07 EUR ab. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,07 EUR. Bei 6,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.840 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 31,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 907,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

