ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 4,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,2 Prozent auf 4,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,88 EUR. Bei 4,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 24.261 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 38,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,98 EUR angegeben.

Am 14.11.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 882,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,920 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

