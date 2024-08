ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 6,04 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 6,04 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 127.120 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 42,35 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,238 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,70 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

