ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 10.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 9,89 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,86 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,02 EUR. Bisher wurden heute 238.409 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,07 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2021. 45,29 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,04 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 12.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 954,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Experten sehen bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Potenzial

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: ProSieben verschiebt Realityshow "Beauty & the Nerd"

ProSiebenSat.1-Aktie stark: Relegations-Hinspiel beschert Sat.1 starke Quote

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG