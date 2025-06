ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,00 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,00 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 7,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,00 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200.941 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,50 Prozent wieder erreichen. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 35,71 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,054 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,01 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,38 Prozent auf 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,837 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

