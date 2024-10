ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagmittag südwärts

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 6,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 1,1 Prozent auf 6,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,00 EUR. Bei 6,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 45.427 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Gewinne von 33,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit Abgaben von 18,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 907,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

