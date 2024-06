ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 7,08 EUR nach oben.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 7,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.405 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,10 EUR. Gewinne von 28,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 30,97 Prozent Luft nach unten.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,252 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,63 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 867,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 816,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

