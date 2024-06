ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 6,97 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 6,97 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,94 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,20 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 235.407 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 30,71 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,252 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,63 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 867,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

