ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 7,13 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 7,13 EUR abwärts. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,13 EUR nach. Bei 7,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 423.905 Aktien.

Bei 7,84 EUR markierte der Titel am 05.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,84 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,078 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,884 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

PPF will Anteil an ProSiebenSat.1 ausbauen - ProSieben-Aktie +18 Prozent

ProSiebenSat.1-Aktie in Rot: ProSiebenSat.1 kürzt Stellen

So schätzen die Analysten die Zukunft der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein