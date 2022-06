ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 14.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,52 EUR. Bei 9,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.569 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 15.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 47,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2022 auf bis zu 9,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 3,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,21 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 954,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Experten sehen bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Potenzial

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: ProSieben verschiebt Realityshow "Beauty & the Nerd"

ProSiebenSat.1-Aktie stark: Relegations-Hinspiel beschert Sat.1 starke Quote

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG