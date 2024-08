ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 5,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,83 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.658 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 36,88 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,235 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,70 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 907,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 868,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich schwächer