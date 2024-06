ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Montagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 6,73 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 3,8 Prozent auf 6,73 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,75 EUR. Mit einem Wert von 6,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 194.106 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Gewinne von 35,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,270 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,63 EUR an.

Am 14.05.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: SDAX in der Verlustzone

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter