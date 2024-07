ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,05 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,05 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,05 EUR zu. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.711 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 9,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,72 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,240 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,64 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 867,00 Mio. EUR – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

