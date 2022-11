ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,61 EUR ab. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,61 EUR ein. Bei 8,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.645 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,69 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,96 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 29.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG