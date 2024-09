ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 5,71 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 5,71 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 5,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,59 EUR. Bisher wurden heute 90.154 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 16,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,235 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,70 EUR an.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

