ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 6,58 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 6,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 6,58 EUR. Mit einem Wert von 6,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.408 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,78 Prozent.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,240 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,64 EUR.

Am 14.05.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

