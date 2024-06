ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 6,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,9 Prozent auf 6,58 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,58 EUR. Bei 6,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.191 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei einem Wert von 9,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 38,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 25,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,262 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,63 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

