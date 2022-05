PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 69,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PUMA SE-Aktie bis auf 69,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,76 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 10.796 Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 39,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 62,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 105,89 EUR.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.912,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.548,80 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PUMA SE