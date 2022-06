PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagmittag höher

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03.06.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 71,14 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,98 EUR aus. Bei 71,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 106.236 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,35 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,94 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 22,78 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 105,61 EUR angegeben.

Am 27.04.2022 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.912,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,46 Prozent gesteigert.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2023 3,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Was Analysten von der PUMA SE-Aktie erwarten

adidas, PUMA, LVMH & Co.: Luxus- und Autoaktien stark

PUMA-Aktie zieht kräftig an: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE