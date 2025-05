PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 23,32 EUR.

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 23,32 EUR nach. Bei 23,17 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 234.748 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 53,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2024). Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 56,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,51 Prozent.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,528 EUR je PUMA SE-Aktie. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,09 EUR.

Am 22.01.2025 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,29 Mrd. EUR – ein Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 08.05.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

