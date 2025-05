PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 23,51 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,51 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 23,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 395.984 PUMA SE-Aktien.

Am 11.05.2024 markierte das Papier bei 53,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 126,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,07 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,14 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,528 EUR. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,09 EUR.

PUMA SE ließ sich am 22.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte PUMA SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 1,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

