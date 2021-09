FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Puma SE angesichts des Dax-Aufstiegs auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Positives Überraschungspotential bei der Berichterstattung zum dritten Quartal räume er dem US-Geschäft des Sportartikelherstellers ein, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Als größere Belastungsfaktoren wirkten in der zweiten Jahreshälfte aber stark gestiegene Material- und Frachtkosten sowie internationale Spannungen rund um China./tih/jha/