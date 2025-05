PUMA SE Aktie News: PUMA SE büßt am Dienstagvormittag ein

PUMA SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,76 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 23,76 EUR. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 23,73 EUR. Bei 23,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 31.211 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 123,91 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,95 Prozent.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,18 EUR an.

Am 22.01.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

