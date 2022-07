PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag auf rotem Terrain

Die PUMA SE-Aktie notierte um 12.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 64,48 EUR. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,48 EUR nach. Bei 64,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.805 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 11,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,39 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.912,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.548,80 EUR umgesetzt worden waren.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Erste Schätzungen: PUMA SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Juni mehrheitlich zum Kauf

adidas-, ASOS-Aktien & Co. steigen: Einzelhandelswerte trotzen zum Teil skeptischen Analysen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE