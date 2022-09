PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Um 04:22 Uhr fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 61,30 EUR ab. Im Tief verlor die PUMA SE-Aktie bis auf 61,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 259.774 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 57,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,61 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 94,82 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PUMA SE ein EPS von 0,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.589,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 24.10.2023.

Experten taxieren den PUMA SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,66 EUR je Aktie.

