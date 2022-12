PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagnachmittag stark gefragt

Die PUMA SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 54,54 EUR. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 54,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 285.839 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 50,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 41,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 32,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 76,67 EUR.

PUMA SE ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.354,40 EUR umgesetzt, gegenüber 1.900,40 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die PUMA SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

