PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagmittag mit Einbußen

Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 46,20 EUR abwärts. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,90 EUR nach. Mit einem Wert von 47,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.430 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 59,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 4,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,31 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 2.002,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.589,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,98 Prozent gesteigert.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2023 werfen.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

