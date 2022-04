PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 1,0 Prozent auf 67,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 69,74 EUR. Bei 68,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 284.627 PUMA SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 41,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 62,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,32 EUR.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PUMA SE ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.912,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.520,10 EUR in den Büchern standen.

Die PUMA SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 3,50 EUR im Jahr 2023 aus.

