PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag in Grün

PUMA SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 20,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PUMA SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 20,25 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 20,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.608 PUMA SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,93 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,69 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 10,77 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,277 EUR, nach 0,610 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,66 EUR.

Am 24.07.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE ein EPS von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,10 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,62 Prozent präsentiert.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Am 28.10.2026 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,823 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie tiefer: So reagieren Analysten auf die Prognosesenkung

PUMA-Aktie knickt ein nach vorläufigen Q2-Zahlen und gesenkter Jahresprognose

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht